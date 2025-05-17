На Одещині на місці пожежі ДСНС виявила тіла двох дітей

У суботу, 17 травня, в Одеській області спалахнула пожежа. Під час ліквідації наслідків рятувальники знайшли тіла двох дітей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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Що відомо про трагедію у Нових Маяках

Так, у селі Нові Маяки Березівського району сталася пожежа в господарчій споруді.

Під час ліквідації займання рятувальники виявили тіла двох хлопчиків, 2018 та 2019 років народження,

– повідомили рятувальники.

Пожежу вдалося локалізувати о 12:13 та повністю ліквідувати о 12:25. Зазначається, що обставини трагедії зʼясовуються.

Споруда, яка згоріла на Одещині / фото ДСНС

У пожежі загинуло двоє дітей / фото ДСНС

Зауважимо, зранку 17 травня росіяни атакували рейсовий автобус поблизу Білопілля на Сумщині. Відомо про 9 загиблих та 7 поранених, троє з них – у важкому стані. Зокрема, ворог вбив цілу сім'ю – батька, матір та їх доньку.