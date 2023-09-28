В Одесі ледь не згоріли понад 100 будинків: у ДСНС кажуть про "необачні дії"

28 вересня 2023, 00:29
Читать новость на русском

Джерело:

ДСНС

В Одесі 27 вересня спалахнула масштабна пожежа. Рятувальники боролися зі стихією понад 4 години. Їм вдалося врятувати від полум'я понад 100 будівель.

У ДСНС зазначили, що "необачні дії ледь не знищили понад 100 житлових будинків". Як зазначають рятувальники, масштабна пожежа спалахнула у Київському районі Одеси.

Читайте також Вони були вкрай важкі: скільки котиків постраждали і загинули внаслідок пожежі у "Котохаті"

Через що могла статися пожежа

Сьогодні рятувальники спільно з вогнеборцями місцевої пожежної охорони, працівниками поліції понад 4 години боролися з масштабною пожежею у Київському районі Одеси,
– кажуть у ДСНС.

Відомо, що горіла суха трава поблизу житлових будинків. Полум'я охопило площу понад 10 гектарів. У ДСНС зазначають, що рятувальники робили все можливе, щоб вогонь не розповсюдився на будівлі. Кажуть, що він таки перекинувся на 5 будинків. Водночас понад 100 вдалося врятувати.

Полум'я охопило площу у понад 10 гектарів: дивіться відео

Ймовірною причиною масштабної пожежі у ДСНС називають необережне поводження з вогнем невстановленою особою.

"Будьте свідомими. Спалювання сухої рослинності приводить до великого лиха та завдає численних збитків, а іноді й забирає життя!" – наголошують у ДСНС.

Зазначимо, що напередодні на Івано-Франківщині спалахнула масштабна пожежа. Там ущент згорів санаторій, в якому мешкали діти.

Що відомо про пожежу у санаторії

  • 25 вересня надійшла інформація про те, що надзвичайна ситуація трапилася в Івано-Франківській області. Якщо бути точнішими, то мовиться про село Красноїлля, де спалахнув санаторій.
  • Власне, о 18:28 у ДСНС повідомили про пожежу у будівлі комплексу відпочинку. Щойно вогнеборці прибули на місце інциденту, другий і мансардний поверхи будівлі охопив вогонь. Тоді площа пожежі сягала близько 750 квадратних метрів.
  • Варто звернути увагу на те, що споруда санаторію дерев'яна. Через це полум'я дуже швидко поширювалося. Була загроза, що вогонь перекинеться на сусідні будинки, але цьому вдалося запобігти завдяки надзвичайникам.
  • Відомо, що у санаторії мешкали 148 дітей і 20 осіб обслуговуючого персоналу. Останні вивели дітлахів зі споруди. Усіх мешканців комплексу скерували до іншого санаторію.

Автор: Назарій Лазур