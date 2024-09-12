Що найбільше боїться визнати Росія щодо пожежі на заводі в Омську

В Росії 12 вересня на заводі "Омськтрансмаш", який розташований в Омську, сталася пожежа. Ймовірніше, що в Росії заявлять, що це був нещасний випадок, однак причиною надзвичайної ситуації може бути диверсія. Країна-агресорка таку версію події намагатиметься приховати.

Про це зазначив в етері 24 Каналу керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, підкресливши, що варто звернути увагу, що в Росії доволі часто виникають пожежі на заводах й підприємствах, які залучені до сфери військово-промислового комплексу.

Дивіться також Завод, який виготовляє "Сонцепьок": де розташований "Омськтрансмаш", на якому спалахнула пожежа

Важливість заводу в Омьску для Росії

Мусієнко повідомив, що завод "Омськтрансмаш" залучений у виробництві танків, важкого озброєння й військової техніки. Він працює доволі потужно. Важливість цього заводу як раз в тому, що зараз в Росії виникли проблеми з кількістю необхідних танків і бронемашин для ведення війни.

Це те, що противник втрачає найбільше. Якщо подивитися статистику і розмірковувати, що найшвидше може закінчитися в Росії, то це як раз танки і бойові броньовані машини,

– наголосив експерт.

3 основні причини пожеж на території Росії на думку Мусієнка:

атака безпілотників;

диверсія;

перевантаження систем на об'єктах, бо не витримують нинішньої інтенсивності роботи в умовах війни.

Росія боїться визнавати версії, пов'язані з роботою диверсантів

На думку експерта, країна-агресорка може сказати, що впали уламки дронів, начебто збитих; що сталося коротке замикання; порушення правил пожежної безпеки; або ж назвуть це хуліганством. Однак версію, що це могла бути диверсія, зі слів Мусієнка, Кремль боїться найбільше.

Якщо говорити про діяльність розвідувальних товариств, їхня мета – наявність агентури на місцях, тих, хто готовий передавати дані й координати в силу різної мотивації, це вже не має значення. Хтось це може виконувати за гроші, хтось через ідеологічну складову. Українська розвідка працює над тим, щоб залучати людей і добре, що такі в Росії є,

– підсумував Мусієнко.

Російські ЗМІ повідомили про пожежу на заводі "Омськтрансмаш", який виготовляє військову техніку, 12 вересня. Очевидці розповіли про величезний стовп диму і опублікували в соцмережах кадри з місця події. Омський завод виготовляє САУ, "Сонцепьок" та іншу військову техніку. Наразі перебуває під санкціями через повномасштабну війну, яку розгорнула Росія проти України.