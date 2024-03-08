Пожежа на Осокорках: поліція відкрила провадження за зверненням Stolitsa Group

Ввечері 5 березня у Дарницькому районі столиці поблизу озера Тягле загорілася суха трава та очерету у декількох місцях. Поліція відкрила кримінальне провадження у відповідь на звернення компанії Stolitsa Group щодо цього інциденту.

Про це йдеться в заяві на сайті компанії. Зазначається, що провадження відкрите за статтею про навмисний підпал.

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У відповідь на звернення Stolitsa Group поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ймовірного підпалу на озері Тягле. Компанія повідомила, що зацікавлена в швидкому та об'єктивному розслідуванні справи.

Ми готові надати грошову винагороду за інформацію, що допоможе з'ясувати обставини події, якщо хтось став свідком умисного підпалу,

– йдеться у заяві.

Компанія наголошує, що не має намірів забудовувати заповідну зону і розцінює ситуацію як атаку конкурентів, пов'язану із судовим спором за одну із ділянок забудови. Там додали, що вони є бізнесом з європейськими інвестиціями і будуть захищати свою репутацію як від конкурентів, так і від медіаатак.

Stolitsa Group є бізнесом з європейськими інвестиціями і заявляє про плани захищати свою репутацію як від конкурентів, так і від медіаатака. Зазначається, що поряд з місцем пожежі знаходиться майданчик незавершеного будівництва компанії.