Під Москвою чули вибухи, а потім повідомили про чорний дим: що сталось
Поблизу російської столиці неспокійно. Там спочатку повідомили про вибухи, а потім і про пожежу.
Російські телеграм-канали пишуть, що у Підмосков'ї прогриміли вибухи. Крім цього, там також спалахнула масштабна пожежа, передає 24 Канал.
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Загорілась багатоповерхівка
У селищі Сапроново, що під Москвою спалахнула недобудована багатоповерхівка у ЖК "Брусниця". Водночас, чому місцеві чули вибухи невідомо.
На 20 поверсі загорівся утеплювач. Телеграм-канал пишуть, що з місця намагався врятуватись будівельник.
Російські ЗМІ також поширюють відео пожежі. Над багатоповерхівкою здіймається чорний дим. Ймовірно, наслідки займання будуть значними. пишуть, що у вогні опинилось 50 квадратних метрів.
Під Москвою спалахнула багатоповерхівка: дивіться відео
У Москві 9 лютого спалахнула потужна пожежа
- У місті зайнявся дах багатоповерхового будинку. Очевидці повідомляли, що вночі проти 9 лютого сталося займання даху житлового шестиповерхового будинку на Ленінградському проспекті в районі станції метро "Аеропорт" у Москві. За даними росіян, жителів будинку евакуювали.
- Згодом пропагандисти наголосили, що до гасіння пожежі залучали авіацію. Екстрені служби оцінювали пожежу у третій ранг складності з п'яти.
- Згодом стало відомо, що гасити пожежу на вулиці Черняховського вилетіли два вертольоти К-32. Вогонь поширився на всю площу покрівлі будинку №2 і перекинувся на сусідній. Інформації про постраждалих наразі немає.