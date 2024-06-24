Пожежа на підприємстві Підмосков'я: загинуло 9 осіб, люди стрибають з вікон

Під Москвою, у Фрязіно 24 червня спалахнуло підприємство радіоелектронної оборонної промисловості. У цей час всередині перебували люди.

За інформацією росЗМІ, внаслідок загоряння у Фрязіно є жертви. Пожежа охопила значну площу, багато людей опинилося у заручниках вогню.

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Смертельна пожежа у Фрязіно

Станом на 17:49 повідомляється, що внаслідок загоряння на підприємстві радіоелектронної оборонної промисловості попередньо загинуло 9 людей.

У мережі поширюють відео, на якому один з заручників вогню стрибає 8-го поверху з палаючої будівлі. Зазначається, що він не зміг більше перебувати у задимленому приміщенні. На опублікованих кадрах також видно, що у вікні стояло ще дві людини.

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Згодом ЗМІ повідомили, що не одна, а принаймні дві людини намагалися врятуватися стрибком – обидві особи загинули. Вони отримали смертельні травми. Слідчий комітет завів кримінальну справу за статтею "Заподіяння смерті через необережність".

Станом на 17:18 відомо про 3 постраждалих внаслідок пожежі. Повідомляється, що двоє з них – це пожежники, що отруїлися чадним газом. Обидва відмовилися від госпіталізації. Стан третього постраждалого важкий – він у лікарні.

Водночас пожежа продовжується. Усередині будівлі стався обвал конструкції. Спочатку повідомлялося, що горить п'ятий, шостий, сьомий та восьмий поверхи. Однак згодом російські ЗМІ написали, що пожежа охопила всі поверхи. Є ризик обвалення покрівлі. Площа пожежі – 4,5 тисячі квадратних метрів.

Дим охопив всі верхні поверхи будівлі / фото росЗМІ

Російські ЗМІ пишуть, що немає зв'язку з 6 особами, заблокованими у палаючій будівлі.

На місці працюють два рятувальних гелікоптери Ка-32 Московського авіаційного центру. Обидва гвинтокрили гасять палаючу будівлю з неба.