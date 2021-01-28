У Росії на заводі, де виробляють заряди до "Градів", стався потужний вибух: є жертви – відео

На Пермському пороховому заводі вранці 28 січня стався потужний вибух, який призвів до масштабної пожежі. У результаті постраждали 3 людей.

Джерело: МНС Росії

З оприлюднених у мережі відео помітно, що після вибуху над заводом здійнялася величезна вогняна хмара, яку було видно на відстані кількох кілометрів.

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Що відомо про вибух на заводі у Пермі

Рятувальники отримали повідомлення про пожежу на вулиці Гальперіна у Пермі 28 січня, о 08:30.

Вдалося з'ясувати, що її спровокував вибух на пороховому заводі.

О 09.13 займання локалізували, а о 09.22 – ліквідували.

У гасіння пожежі брали участь 69 людей та 16 одиниць техніки.

Внаслідок вибуху постраждали люди

За офіційною інформацією, у результаті інциденту постраждали 3 людей. У телеграм-каналах пишуть, що один з них у важкому стані, двоє інших отримали травми середньої важкості.

Причина інциденту

За попередньою інформацією, пожежа на заводі сталася при навантаженні виробничих відходів зі складу в машину, через що загорілася спецпродукція на складі.

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Що відомо про Пермський пороховий завод? На ньому виготовляють запали до реактивних двигунів для систем залпового вогню "Град", "Смерч" і комплексів ППО, суміші для розгінних ступенів крилатих ракет морського базування, заряди для танків та інші типи боєприпасів.

Вибух та пожежа на заводі у Пермі: дивіться відео (містить нецензурну лексику!)