На поромі у Філіппінах сталася пожежа: є жертви та понад 80 зниклих безвісти

Поблизу філіппінського острова Палаван у середу, 9 вересня, спалахнув пасажирський пором. Унаслідок цього 5 людей загинули, а ще понад 80 вважаються зниклими безвісти.

Берегова охорона Філіппін розгорнула масштабну пошуково-рятувальну операцію із застосуванням спеціальних моделей розрахунку морських течій. Про це повідомляє видання Reuters.

Що відомо про трагедію

Пасажирський пором прямував із району Басеко в Манілі до популярного туристичного центру Корон на острові Палаван. На борту судна перебували 117 пасажирів та 17 членів екіпажу.

Рятувальним командам вдалося евакуювати та зберегти життя 43 людям, серед яких 2 громадян Чилі. Однак обстеження внутрішніх приміщень судна залишається неможливим через високу загрозу для життя фахівців.

Рятувальники поки не можуть зайти всередину судна через густий дим, який продовжує йти з порома, а також через занепокоєння щодо екстремальної температури та ризику вибухів,

– повідомила речниця Берегової охорони Філіппін.

Вона також додала, що протягом ночі згоріле судно віднесло течіями та вітром далеко від початкової точки.

Офіційні органи продовжують розслідування для встановлення причин займання. Повітряна техніка перебуває в режимі готовності для залучення до операції за умови сприятливої погоди.

Варто зазначити, що пасажирські пороми є головним засобом сполучення на Філіппінах – архіпелагу, який налічує понад 7600 островів. Країна має сумну статистику морських аварій, які часто трапляються через перевантаження суден, несприятливі погодні умови та слабкий контроль за дотриманням правил безпеки.

Нагадаємо, що влітку Філіппіни сколихнув потужний землетрус і цунамі. Повідомляли, що щонайменше 32 людини загинули та ще понад 200 постраждали.