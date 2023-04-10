На Позняках у Києві спалахнула пожежа в багатоповерхівці: на місці працюють пожежники
10 квітня 2023, 12:28Читать новость на русском
У Києві на вулиці Здолбунівській, що у житловому масиві Позняки, спалахнула пожежа. Рятувальники вже працювали на місці.
Речниця ДСНС Києва Світлана Водолага розповіла у коментарі 24 Каналу, що відбувається на місці події. Станом на 12:00 10 квітня пожежу локалізували.
Дивіться також Після вибуху у центрі Марселя обвалилася 4-поверхова будівля: під завалами знайшли тіла
Що відомо про пожежу на Позняках
На вулиці Здолбунівській в шахті ліфта на 8 поверсі горіло сміття,
– розповіли у ДСНС.
Пожежники пояснили, що працювали на місці – пожежу вже локалізували. Також співробітники ДСНС намагались її ліквідувати.
Пожежа на Позняках у Києві
Пожежу на Позняках локалізували: дивіться відео з телеграму "Реальний Київ"
Останні інциденти в Україні: коротко
- Ввечері 9 квітня у Києві пролунав вибух. Після нього спалахнула пожежа. Варто додати, що у той час повітряної тривоги в місті не було. Офіційно не повідомляли, яка причина вибуху та загоряння. Однак в мережі поширили фото пожежі.
- У ніч проти 9 квітня в Ужгороді у дворі будинку секретаря міськради Арсена Мелкумяна загорівся Mercedes. Посадовець заявив, що впевнений – автомобіль підпалили, скинувши запалювальну речовину з безпілотника.
- 7 квітня у Сумах загорівся будинок, в якому перебували тільки четверо дітей. Старша 10-річна дівчинка витягнула з вогню трьох менших братиків та сестричок, яким 1, 4 та 5 років. Історію порятунку дітей читайте за посиланням.