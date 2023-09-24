У Києві горів притулок "Котохата": що кажуть у поліції

Трагедія сталася на Теремках. Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі.

Пожежа сталася близько 23:00 години 23 вересня на вулиці Заболотного у Голосіївському районі. Відомо про загиблих, а також поранених чотирилапих.

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Міг бути підпал

Ще вчора місцеві повідомляли, що в притулку для котів спалахнула пожежа. Унаслідок неї постраждали близько 60 чотирилапих. Писали, що усі тваринки загинули.

Наступного дня стало відомо про 7 загиблих котів, інші отримали опіки – їх доставили у ветеринарну клініку.

. "Котохату" створили волонтери. Місцеві жителі опікувались тваринами та наглядали за ними. У притулку на момент пожежі перебувало близько 60 котів.

Тим часом у поліції розпочали розслідування за фактом умисного знищення або пошкодження майна, що спричинило тяжкі наслідки.

Наразі правоохоронці ще з'ясовують усі обставини інциденту.

Якщо у вас є інформація про обставини даної пожежі або ви стали її очевидцями, просимо повідомити про це за телефоном чергової частини Голосіївського управління поліції

0 (63) 445 79 73 або на спецлінію 102,

– просять у поліції.

Напередодні у Києві теж зайнялася пожежа

У Печерській держадміністраціїповідомили, що причини пожежі ще встановлюватимуть правоохоронці. Наразі не можна зробити жодних висновків, зокрема щодо того, чи це був підпал, чи ні.

Під ранок 22 вересня вогонь охопив одноповерхову офісну будівлю на Райдужній. Йдеться про загоряння на площі 250 метрів квадратних. Інформації про постраждалих не надходило.

Згодом з'ясувалося, що спалахнув сервісний центр. На момент пожежі у будівлі перебував охоронець, але йому вдалося врятуватися. За словами чоловіка, він помітив полум'я у цеху. Спробував самостійно погасити вогонь за допомогою вогнегасника, однак йому це не вдалося.