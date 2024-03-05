У Києві на Борщагівці в районі ринку сталася сильна пожежа
У Києві у вівторок, 5 березня, спалахнула масштабна пожежа. Полум'я та чорний дим помітили на Борщагівці в районі ринку.
Сьогодні, 5 березня, в столичній Борщагівці на ринку виникла пожежа. У коментарі 24 Каналу ГУ ДСНС у місті Києві розповіли, що вже відбулася її ліквідація. За їхньою інформацією, було загоряння двох кіосків, площею 50 квадратних метрів. Також повідомили, що, на щастя, постраждалих немає.
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Що відомо про пожежу на Борщагівці
У Києві на Борщагівці у вівторок, 5 березня, сталася пожежа на ринку.
Пожежа на ринку: дивіться відео
На відео можна побачити, як чорний стовп диму здіймався високо в гору. Так, відомо, що на території столичного ринку на Борщагівці загорілося два кіоски.
У Києві на Борщагівці в районі ринку спалахнула пожежа: дивіться відео
Відео з чималим задимленням очевидці публікували у своїх соціальних мережах.
Пожежа на ринку на Борщагівці: дивіться відео
На Київщині стався вибух у житловому будинку
- Вранці 4 березня в одному з житлових будинків у селі Трипілля прогримів вибух. Внаслідок цього спалахнула пожежа.
- Повідомлення про вибух в Обухівському районі надійшло до рятувальників о 05:46 4 березня. Причини станом на 4 березня ще не були відомі.
- Відомо,що внаслідок вибуху зазнала термічних опіків жінка 1954 року народження.