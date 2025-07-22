Горів одяг, пошкоджено стіну та дах: у Львові другу ніч поспіль гасили пожежу на ринку

У Львові в ніч проти 21 липня сталася пожежа на ринку. Це вже другу ніч поспіль у Львові горять торгові павільйони на ринках.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Zaxid.Net.

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Що відомо про пожежу на ринку у Львові?

Відповідно до даних ДСНС, близько 23 години рятувальники отримали повідомлення про пожежу на вулиці Володимира Великого в торговому павільйоні із сендвіч-панелей. Протягом години пожежу вдалося загасити.

Горів одяг, пошкоджено стіну та дах. Врятовано вісім павільйонів. Пожежу локалізовано о 23:22 та о 23:47 ліквідовано,

– повідомили рятувальники.

Вони вказали, що внаслідок займання ніхто не постраждав. Правоохоронці встановлюють причину виникнення пожежі.

До слова, у ніч на неділю, 20 липня, у Львові виникла пожежа на території Привокзального ринку. Пожежа спричинила сильне задимлення. Вогнеборці швидко локалізували займання. Відомо, що ніхто не постраждав.