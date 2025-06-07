Масштабна пожежа під Москвою: горить склад з паливно-мастильними матеріалами

У суботу, 7 червня, поблизу Москви розпочалася масштабна пожежа. Загорівся склад з паливно-мастильними матеріалами.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. Про причини надзвичайної ситуації наразі мовчать.

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Що відомо про пожежу

За словами росіян, палає будівля на Новій вулиці підмосковного міста Пушкіно. Усередині нібито легкозаймисті рідини в бочках, газові балони та піддони.

Пожежа на складі під Москвою: дивіться відео

За попередніми даними, площа пожежі становить 8,1 тисячі "квадратів".

Вогонь швидко поширюється. До гасіння залучили понад 50 рятувальників і 12 одиниць техніки,

– йдеться в повідомленні.

У Пушкіно палає склад з ПММ : дивіться відео

Нагадаємо, на атаку БпЛА 7 червня скаржаться жителі міста Кстово Нижньогородської області. Там також розпочалася пожежа – горить НПЗ "Лукойл" або бітумний завод.