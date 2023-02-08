У Ростовській області загорівся завод з переробки нафти

У Росі продовжують палати промислові об'єкти. Цього разу в Новошахтинському в Ростовській області загорівся нафтопереробний завод.

Пожежа спалахнула вранці 8 лютого. Про це пишуть російські ЗМІ, повідомляє 24 Канал.

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Наслідки пожежі

За попередніми даними, вогонь виник на підприємстві "Ресурс". Спалахнув нафтопереробний завод цього підприємства. Площа пожежі становила близько 100 метрів квадратних.

Вогонь локалізували й пожежа майже ліквідована. Точні наслідки події поки що невідомі.

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7 лютого у Нижньогородській області також горів нафтопереробний завод на Центральному шосе. За попередніми даними, загорілась установка з бензином. Інформації про постраждалих наразі немає. Цікаво, що завод належить "Лукойлу". Встановлена потужність підприємства з перероблення нафти становить 17 мільйонів тонн на рік.

Уночі 4 лютого горів нафтопереробний завод у Бєлгородській області. Вогонь перекинувся на цистерни. Місцеві жителі повідомляли про вибухи, які передували пожежі й обурювалися, де їхнє "хвалене ППО". Крім того, у мережі стверджують, що сам завод, на територію якого влучили снаряди, виробляв металоконструкції для будівництва мосту через Керченську протоку.