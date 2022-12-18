У Росії палає торговий центр – епічне відео

У Росії станом на 18 грудня триває фестиваль пожеж. Цього разу спалахнув торговий центр у Челябінській області.

РосЗМІ повідомляють, що є щонайменше один постраждалий. Десятки переляканих покупців евакуювали. Про це голосять росЗМІ, інформує 24 канал.

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Місцеві жителі панікують у соцмережах. Повідомляють, що у торговому центрі почала обвалюватися підвісна стеля.

У Челябінській області горить торговий центр: дивіться відео

У Владивостоці палав кондитерський склад

Владивосток охоче долучився до естафети пожеж. Там спалахнув кондитерський склад "Яшкіно". Вогонь гасили понад 14 годин. Полум'я охопило 2 тисячі квадратних метрів. Палали набори цукерок, тістечка, шоколад, печиво, торти, які росіяни збиралися купувати до новорічного столу. Тепер доведеться бути без ласощів. До ліквідації вогню залучили 12 одиниць техніки та 42 рятувальники.

Тим часом Москву засипає снігом. Місцевим жителям радять не виходити з дому без потреби та не користуватися автомобілями. Попереджують, що до ночі ситуація лише ускладниця. Схоже, навіть погода втомилася від Росії.