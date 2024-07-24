У Москві сильно палала багатоповерхівка: гелікоптер скидав воду кілька годин

На вулиці Молодіжна в Москві у ніч проти 24 липня палав 8-поверховий будинок. Площа пожежі становила 2 000 квадратних метрів.

Спочатку загорілась квартира на 7 поверсі, а потім вогонь перекинувся на горище. Про це пишуть російські ЗМІ.

Дивіться також "Я учасник "сво", мені нічого не буде": окупант жорстоко побив 2 жінок посеред вулиці

Що відомо про пожежу

Площа пожежі у восьмиповерхівці спершу становила 200 квадратних метрів, а потім збільшилася до 2 000. Дим від пожежі було видно за кілька кілометрів.

На місці працювали понад 150 пожежників та 46 одиниць техніки. Крім цього, Москва залучила до гасіння авіацію – воду скидали з гелікоптера Ка-32.

Кадри пожежі в Москві: дивіться відео

Точні причини виникнення пожежі ще невідомі. Станом на зараз відкрите горіння вже ліквідували.

Рух вулицею Молодіжною від вулиці Миколи Коперника до Ленінського проспекту досі перекритий. Цікаво, що за 200 метрів розміщені Великий московський цирк та кілька лікарень.

Чи є постраждалі

Місцеві рятувальники витягли з вогню чотирьох мешканців. 30 людей із сусідніх квартир на різних поверхах евакуювалися самостійно.

Інформації щодо постраждалих немає.