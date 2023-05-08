Росія продовжує горіти: у Свердловській області спалахнула колонія з сотнями в'язнів

В окупантів що не день, то нова пожежа. Цього разу у Сведловській області загорілася колонія загального режиму.

У місті Івдель спалахнула будівля виправної колонії №62. Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.

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У колонії відбувають покарання 300 в'язнів

За даними росЗМІ, у цій колонії відбувають покарання 300 осіб. Втім пропагандисти вже заявили, що буцімто жоден з ув'язнених та співробітників не постраждав.

В екстрених службах ворога уточнили, що вранці 8 травня у виправній колонії спалахнуло горище клубного приміщення. Пожежу начебто вже вдалося локалізували. Що ж стало причиною займання, чомусь не розповіли.

Зауважимо, що на оприлюднених у мережі кадрах видно величезний стовп вогню та диму. Палає на славу.

Дехто з росіян на місці подій метушиться. Тим часом частина в'язнів просто стоять на вулиці та милуються незабутніми краєвидами.

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