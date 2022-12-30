Пожежа біля головного вокзалу: вогонь охопив будівлю у центрі російського Ростова

У Росії як не "бавовна", то пожежі. Масштабна спалахнула у ніч проти 30 грудня у центрі Ростова-на-Дону. Відомо, що полум'я охопило будівлю поблизу залізничного вокзалу.

Користувачі мережі відразу ж поспішили викладати світлини з місця події. На них видно, як у небо здіймається густий дим, а саму будівлю охоплюють язики полум'я, розповідає 24 канал.

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Пожежа спалахнула біля вокзалу

Достеменно складно сказати, де саме спалахнула пожежа. Відомо, що локація поблизу вокзалу та багатоповерхових будинків. Якщо ж говорити точніше, то за словами місцевих мешканців, загорілася будівля на перетині провулка Доломановського та вулиці Згоди. Інші кадри демонструють, що на місці працювали пожежники, які намагаються приборкати вогонь. Інших деталей наразі немає.

Місцеві мешканці зняли масштаби пожежі / Фото з місцевих пабліків

Пожежі у Росії не вщухають

Напередодні ми розповідали, що у російському Санкт-Петербурзі загорівся бізнес-центр "Берег". Полум'я охопило складські приміщення. Щоб ліквідувати вогонь, на місце події прибули десятки пожежників.

Відомо, що сталося це у Калінінському районі. Усіх співробітників складських приміщень евакуювали. Як повідомили місцеві ЗМІ, постраждалих немає.

Кадри, які виклали у мережі, демонструють, що працівники бізнес-центру не надто засмутилися. Вони виходили з будівлі та спостерігали за вогнем. Не виключаємо, що для них пожежа стала своєрідним святом, адже з'явилася можливість не попрацювати.

Цікавіша ситуація була кілька днів тому у Новочеркаську, що у Ростовській області. Там уже спалахнула новенька військова казарма. Мабуть, вирішила "демілітаризуватися". Зауважимо, що від цього об'єкта до, наприклад, Слов'янська – 300 кілометрів.

І для ворога він був досить таки важливим. Щонайменше тому, що у ньому базувалася 150-та мотострілецька дивізія збройних сил Росії. До слова, про цю дивізію ми регулярно згадували. Зокрема, коли розповідали про деокупацію частини Херсонщини.

Так, 10 жовтня у Генштабі ЗСУ публікували уточнення втрат ворога на Херсонському напрямку. За даними відомства, там 150-та дивізія станом на 9 жовтня втратила понад 520 своїх бійців.