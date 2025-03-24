"Астор" горить: у російському Ростові трапилася пожежа в торговому центрі
- У Ростові-на-Дону вночі 24 березня загорівся торговий центр "Галерея Астор", пожежа охопила 500 квадратних метрів і перекинулася на сусідній житловий будинок.
- Загоряння спричинило коротке замикання у вивісці на фасаді, мешканців житлового будинку евакуювали, пожежу на покрівлі загасили близько 06:30.
- Для жителів постраждалого будинку готують пункт тимчасового розміщення.
У ніч на 24 березня у Ростові-на-Дону в Росії загорівся торговий центр "Галерея Астор". Пожежа перекинулася на сусідній житловий будинок.
У мережі з'явилися кадри торгового центру у вогні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.
Дивіться також Пожежа поширюється: на російській нафтоперекачувальній станції "Кавказька" лунали нові вибухи
Що відомо про пожежу в Ростові
За даними російських телеграм-каналів, усіх людей, які перебували в торговому центрі, вдалося вивести. Там зазначають, що загоряння охопило площу близько 500 квадратних метрів. Внаслідок пожежі перекрили Будьонівський проспект міста.
Пожежа в "Галереї Астор": відео очевидців
О 05:22 в МНС Росії повідомили, що займання фасаду ТЦ почали гасити. Водночас попередили, що зберігається загроза поширення вогню на п'ятиповерхівку, яка розташована поруч.
Вже о 05:46 російські телеграм-канали повідомили, що пожежа дісталася до даху житлового будинку, його мешканців довелося евакуювати.
Загоряння перекинулося на житловий будинок: відео з російських телеграм-каналів
Пожежа в "Галереї Астор" сталася через коротке замикання у вивісці на фасаді будівлі. Додамо, що у російському МНС близько 06:30 підтвердили, що загоряння на покрівлі будинку вже загасили. Глава Ростова Алєксандр Скрябін повідомив, що для мешканців цього будинку підготують пункт тимчасового розміщення.
Зазначимо, що цієї ночі також сталася масштабна пожежа на автостоянці у Владивостоці. Там вогонь охопив 150 квадратних метрів та знищив 22 легкові автівки.