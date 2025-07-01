У Ростовській області спалахнула масштабна пожежа в ТЦ: чи є постраждалі
- У Новошахтинську Ростовської області сталася масштабна пожежа в торговому центрі, охопивши 1300 квадратних метрів.
- Постраждав співробітник пожежної охорони, дві співробітниці "Дитячого світу" були врятовані з ліфта.
- На місці події працюють 84 спеціалісти та 29 одиниць техніки.
У Новошахтинську Ростовської області була масштабна пожежа в торговому центрі. Вогонь охопив 1300 квадратних метрів.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.
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Що відомо про масштабну пожежу в Росії?
У російському міністерстві у справах надзвичайних ситуацій підтвердили, що пожежа спалахнула близько 08:30 24 липня. На момент загоряння в будівлі не було відвідувачів.
В адміністрації міста підкреслили, що внаслідок ліквідації пожежі постраждав співробітник пожежної охорони.
Масштабна пожежа в Новошахтинську: дивіться відео свідків
Загоряння сталося в місцевому універмазі "Русь". Дві співробітниці "Дитячого світу" перебували в ліфті, що застряг, проте згодом їх врятували.
На місці надзвичайної ситуації працюють 84 спеціалісти та 29 одиниць техніки,
– розповіли російські ЗМІ.
Страшна пожежа в торговому центрі в Ростовській області: дивіться відео очевидців
Журналісти повідомили, що вогонь охопив 1300 квадратних метрів. У будівлі було багато побутової техніки, ювелірні вироби, також там був "Дитячий світ", "Фікспрайс" та "Галамарт".