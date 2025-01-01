На Прикарпатті горів санаторій: евакуювали понад 100 людей

На Івано-Франківщині спалахнула пожежа у санаторії. Внаслідок цього довелося евакуювати понад 100 людей.

У Ворохті, що на Прикарпатті сталась пожежа в санаторії. Про це пише 24 Канал із посиланням на ДСНС.

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Довелось евакуювати людей

102 людини евакуювали рятувальники Івано-Франківщини під час пожежі.

Вдалося встановити, що загорілася покрівля чотириповерхової будівлі, площею приблизно 150 квадратних метрів. Надзвичайники вивели людей – серед них 10 дітей і 7 працівників санаторію.

Їх розмістили у сусідньому корпусі.

Пожежу вдалося ліквідувати, причини її виникнення встановлюють. На щастя, обійшлось без постраждалих.

Раніше писали про те, що у Києві на вулиці Срібнокільській горіла квартира на 13 поверсі, пожежу ліквідовано на площі 20 квадратних метрів, сказав у коментарі 24 Каналу Павло Петров.

Речник ДСНС Києва зазначив, що причину пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи, інформації про постраждалих не надходило.