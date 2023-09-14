Люди у вогняній пастці благали про допомогу: у Росії спалахнув житловий будинок

У Дагестані увечері 14 вересня спалахнула масштабна пожежа у житловому будинку. Вогонь охопив декілька поверхів.

Пожежа спалахнула у Семендері. За попередніми даними, причиною став вибух газового балона, розташованого у квартирі на четвертому поверсі. Деталі розповідають росЗМІ, інформує 24 Канал.

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Полум'я охопило понад 800 квадратних метрів. Мешканці верхніх поверхів опинилися у вогняній пастці. Вони благали про порятунок. Згодом їх таки вдалося евакуювати за допомогою підйомного крана. Загиблих або постраждалих, традиційно для Росії, немає.

Уламки будинку впали на автомобілі, припарковані поблизу. Упродовж тривалого часу вогонь не вдавалося локалізувати.

Росіяни налякані й діляться панічними повідомленнями у соцмережах. Окрім того, публікують моторошні кадри з місця пожежі.

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До слова, пожежі у Росії трапляються все частіше. Нещодавно епічно горіла-палала Москва. Окрім того, росіяни налякані "бавовною", яка регулярно їх навідує. Окупанти наївно переміщують свою легендарну (спойлер – ні) "ППО" територією Росії. Ніби це їм допоможе.