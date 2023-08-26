Чорний дим здіймається у небо: у Севастополі спалахнула пожежа в районі Козачої бухти

У тимчасово окупованому Криму знову відбувається щось дивне. Повідомляють, що у районі Козачої бухти спалахнула пожежа. У небо здіймається густий чорний дим.

Про пожежу розповідають місцеві телеграм-канали. Кажуть, що у районі Козачої бухти загорілися складські приміщення.

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Кажуть, склади були порожні

Згідно з повідомленнями, "загорілися порожні складські приміщення". Станом на 20:30, МНС у Севастополі ситуацію не прокоментувало.

У Козачій бухті горять складські приміщення: дивіться відео

Ми також вдячні окупантам у Криму. Вони виклали у мережу кілька роликів, на яких можна побачити, як палають "порожні складські приміщення". У небо під час пожежі здіймається потужний густий стовп диму.

Густий чорний дим здіймається у небо: дивіться відео

Звернімо увагу, що у Севастополі вкрай неспокійно було ввечері 24 серпня. Там пролунала ціла низка вибухів.

"Бавовну" підвезли до бухти

Ввечері 24 серпня у тимчасово окупованому Севастополі пролунало відразу кілька вибухів. Інформація про це з'явилася близько 21:00 у місцевих пабліках. Кажуть, що "бавовна" була рясна.

Розповідали, що сильні "хлопкі" лунали у Гагарінському районі. А ще окупанти скаржилися на те, що один із них був "очінь длітєльним".

Ще бідкалися на два потужні вибухи у "Камишах". Так місцеві мешканці називають Комишову бухту. Там теж було дуже гучно. Ближче 21:10 нарахували не 5 "хлопків", а вже 7. Інші пабліки пишуть, що вибухів насправді було 10.

Так звана "влада" вирішила заспокоїти окупантів. Розказували, що "гучні звуки у Севастополі" – буцімто військові проводять навчальні стрільби. Здійснюють їх у Козачій бухті. Мовляв, під час навчань ще й ручні гранатомети використовували.

Заспокоювали місцеве населення. Мовляв, звуки могли чути у різних районах у залежності від того, куди дме вітер. Також зазначили, що "тренування" триватимуть до 23:00.

Тим часом Росія нарощує перекидання військової техніки морем. Партизанський рух "Атеш" показав відео, на якому можна побачити рух вантажних суден поблизу Кримського мосту. Активність не безпідставна. Ворог намагається зменшити навантаження на незаконну споруду та готується до того, що скоро її може не стати.