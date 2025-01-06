Попередньо, вибухнув павербанк: у школі на Київщині сталася пожежа, учнів евакуювали
У Білій Церкві в одній із шкіл, попередньо, вибухнув павербанк. Відомо, що виникла пожежа у роздягальні спортзалу.
На щастя, обійшлося без постраждалих. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.
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Пожежа в школі в Київській області
За даними рятувальників, 6 січня о 12:18 до них надійшло повідомлення про задимлення у школі в Білій Церкві, на вулиці Зеленій.
Прибувши, рятувальники встановили, що виникла пожежа у приміщенні роздягальні спортзалу "Школи-ліцею №16". О 12:50 загоряння ліквідували. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється. За попередніми даними у роздягальні стався вибух павербанка,
– розповіли в ДСНС.
Там також повідомили, обійшлося загиблих та потерпілих. Вказується, що працівниками школи було евакуйовано 9 учнів.
На Київщині ліквідовано пожежу у шкільній роздягальні / Фото ДСНС