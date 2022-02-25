Пожежа спалахнула на нафтобазі на проспекті Індустріальному у Харкові
25 лютого 2022 , 19:12Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Харків
На нафтобазі на проспекті Індустріальному у Харкові увечері 25 лютого спалахнула пожежа. Відділення ДСНС вже виїхало на місце події.
Новину повідомив речник Головного управління ДСНС України у Харківській області Євген Василенко. Повідомлення оприлюднили близько 19:00.
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Пожежа на нафтобазі на проспекті Індустріальному у Харкові. На місце виїхало відділення ДСНС,
– мовиться у повідомленні.
Окупанти у день 25 лютого обстріляли Харків. Ворог цинічно гатив по житлових районах. Жителям міста радять залишатися в укриттях.Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!