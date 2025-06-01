Пожежа спалахнула на "Оленьї": у соцмережах пишуть про вибухи та публікують кадри

Жителі російського Мурманська повідомляють про пожежу на авіабазі "Оленья". Її атакували безпілотники.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

Дивіться також Атака "Шахедами" по Україні, вибухи в Росії: хронологія 1193 дня війни

Палає російська авіабаза

Місцеві телеграм-канали пишуть про активну роботу сил ППО та відключення енергетики в Оленегірському районі.

Безпілотники атакували "Оленью": дивіться відео очевидців

"О, Господи, там палає все!" – Бідкаються росіяни.

Зверніть увагу! Аеропорт "Оленья" в Мурманську знаходиться за понад 3 тисячі кілометрів від українського кордону. Росіяни часто перекидають туди літаки, коли готують чергову атаку.

Жителі повідомляють про щонайменше 10 вибухів та підтверджують обстріл безпілотниками.