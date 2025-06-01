1 червня, 13:43
Пожежа спалахнула на "Оленьї": у соцмережах пишуть про вибухи та публікують кадри
Жителі російського Мурманська повідомляють про пожежу на авіабазі "Оленья". Її атакували безпілотники.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.
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Палає російська авіабаза
Місцеві телеграм-канали пишуть про активну роботу сил ППО та відключення енергетики в Оленегірському районі.
Безпілотники атакували "Оленью": дивіться відео очевидців
"О, Господи, там палає все!" – Бідкаються росіяни.
Зверніть увагу! Аеропорт "Оленья" в Мурманську знаходиться за понад 3 тисячі кілометрів від українського кордону. Росіяни часто перекидають туди літаки, коли готують чергову атаку.
Жителі повідомляють про щонайменше 10 вибухів та підтверджують обстріл безпілотниками.