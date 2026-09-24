У Польщі загорілась станція Starlink, яка забезпечує Україну інтернетом: чи міг бути підпал

У середу, 23 вересня, у Польщі сталась пожежа на наземній станції Starlink. Цей об'єкт важливий для забезпечення інтернетом Східної Європи.

Влада розглядає варіант із диверсією. Про це пише Strazacki.

Що сталось у Польщі?

Увечері 23 вересня в селі Воля Кробовська Мазовецького воєводства спалахнула пожежа на об'єкті Starlink. Власник ділянки, де була розташована комунікаційна інфраструктура, помітив вогонь та повідомив служби екстреної допомоги.

На місце події прибули три пожежні бригади. Рятувальникам вдалося загасити вогонь, але компоненти антенної системи та генератора були пошкоджені.

У Польщі намагаються зрозуміти, що спричинило пожежу. Попередні результати свідчать про те, що підпал є одним із найбільш імовірних сценаріїв. Влада також розглядає можливість короткого замикання. На місце події прибули поліцейські та інші правоохоронці. Причина пожежі стане предметом подальшого розслідування.

Наземна базова станція є елементом інфраструктури, що забезпечує підключення супутників Starlink до наземної мережі Інтернет. Польська установка разом із литовською станцією, розташованою в Каунасі, обслуговувала користувачів у Центральній та Східній Європі.

Супутники над територією України також підключалися до польської станції. Отже, пожежа торкнулася елементів інфраструктури, що використовується для підтримки супутникового зв'язку.

Нагадаємо, що вдень 23 вересня російський військовий гелікоптер Мі-8 залетів до повітряного простору Польщі. Він перебував там упродовж 42 секунд, а згодом повернувся до Калінінградської області.

Нещодавно прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив парламенту, що, за оцінками розвідки, Москва може найближчими місяцями напасти на державу – члена НАТО. Ціль Кремля, за словами польського прем'єра, – довести, що 5 стаття є теоретичною, а не практичною.