Про це повідомляє голова Київської ОДА Тимур Ткаченко.

Що відомо про наслідки атаки?

Внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі спалахнула пожежа на території складських приміщень. Займання супроводжується вибухами.

На місці події працюють екстрені служби. Рятувальники намагаються локалізувати та ліквідувати пожежу. Водночас через небезпеку тимчасово перекрили рух усіх транспортних засобів на трасі М-06 "Київ – Чоп" на ділянці з 15-го по 32-й кілометр.

Інформація про можливих постраждалих, масштаби руйнувань та інші наслідки ворожої атаки наразі уточнюється.

Жителів Бучанського району закликають не наближатися до місця події та дотримуватися вказівок працівників екстрених служб.

Крім того, мешканців області просять не залишати укриттів, оскільки повітряна небезпека досі зберігається. Влада наголосила, що перебувати в безпечному місці необхідно до офіційного сигналу про відбій повітряної тривоги.

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