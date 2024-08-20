Для гасіння пожежі в Тернополі використовували 2 пожежні потяги, – ДСНС

В ніч на 20 серпня росіяни атакували Україна "Шахедами". Зокрема, у Тернополі було влучання у промисловий об'єкт.

На місці події виникла пожежа, всі служби виїхали для ліквідації наслідків. До роботи залучили два пожежні потяги та кілька десятків одиниць техніки.

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Ситуація у Тернополі

Керівник ДСНС Тернопільської області Віктор Маслей на брифінгу розповів, що рятувальники отримали повідомлення про пожежу близько 3 години ночі. Загоряння на підприємстві Тернополя виникло через удар по резерву з паливно-мастильними матеріалами.

Для ліквідації були залучені рятувальники Тернопільського гарнізону, а також з інших міст області. Всього понад 20 одиниць техніки та понад 90 рятувальників. Також залучалося два пожежних потяги – з міста Тернополя та міста Львова,

– вказав Маслей.

Приблизно о 6:50 загоряння локалізували. Станом на 9 годину гасіння пожежі тривало. Постраждалих немає.