Палало 30 тонн мазуту: на ТЕЦ у Бухаресті стався потужний вибух і почалась пожежа

У румунській столиці ввечері 20 квітня прогримів потужний вибух. На території місцевої ТЕЦ CET Vest зайнялася масштабна пожежа.

Про це поінформували в Hot News.

Що відомо про пожежу в Бухаресті?

За інформацією служби з надзвичайних ситуацій ISU, займання виникло на двох електричних трансформаторах, після чого полум'я перекинулося ще й на третій. Найбільші труднощі під час ліквідації пожежі спричинило горіння близько 30 тонн мазуту, що перебувало на об'єкті.

У Бухаресті через інцидент на певний час зафіксували зниження напруги в електромережі. Керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій Раед Арафат повідомив, що до гасіння залучили приблизно десять одиниць спецтехніки.

Роботи проводилися в складних умовах без використання спеціалізованих роботів, які перебувають на технічному обслуговуванні. Водночас він наголосив, що загрози вибуху немає, а головне завдання – локалізувати горіння мазуту.

До першої години ночі рятувальникам вдалося зупинити поширення вогню, після чого вони продовжили охолодження території. Унаслідок пожежі ніхто не постраждав. Систему оповіщення населення RO-Alert не активували, оскільки об'єкт розташований далеко від житлових районів, а рівень задимлення не становив значної небезпеки.

З міркувань безпеки електропостачання на ТЕЦ тимчасово відключили. Остаточні причини вибуху та загоряння планують встановити після повної ліквідації пожежі.

