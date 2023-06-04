Пожежа у притулку для біженців у Німеччині: міг загинути маленький українець

У федеральній землі Тюрингія у Німеччині спалахнула пожежа. Полум'я охопило притулок для біженців з України. На жаль, міг загинути маленький українець.

Олексій Макеєв – посол України в Німеччині – повідомив, що, за попередніми даними, є постраждалі. Водночас жодних деталей розкрити не можна, адже триває слідство.

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В одному з будинків, де проживають українські біженці у федеральній землі Тюрингія, виникла пожежа. Унаслідок цього прикрого інциденту, за попередньою інформацією, є постраждалі,

– заявив Макеєв.

Він наголосив, що консули перебувають на зв'язку з людьми. Усім нададуть необхідну допомогу.

Окрім того, посол наголосив: наразі чекають докладнішої інформації від німецької сторони.

ЗМІ повідомляють, що могла загинути дитина

Тим часом, за даними ЗМІ, станом на 4 червня відомо про одного загиблого внаслідок трагедії. Зниклим вважається 9-річний хлопчик з України. Водночас наразі невідомо, чи це його тіло виявили на місці трагедії. Результати експертизи будуть відомі через декілька днів.

Також ЗМІ повідомили, що внаслідок пожежі постраждали 10 людей. Їм знадобилася госпіталізація. Зокрема, в одного з постраждалих діагностували перелом ноги.