В Одесі загорівся один з ТЦ: чи пов'язана пожежа з атакою Росії

В Одесі в ніч проти 28 липня горів торгівельний центр. Наразі встановлюються причини та обставини пожежі.

Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС Одеської області.

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Що відомо про пожежу в Одесі 28 липня?

Пожежа сталася вночі у двоповерховому торгівельному центрі на вулиці Середньофонтанська. Загоряння виникло не через ворожу атаку, його причини досі невідомі. Рятувальники локалізували та знешкодили пожежу в магазині на другому поверсі.

На щастя, на місці події нікого не було, тож обійшлося без загиблих та постраждалих. Площа пожежі сягала 80 квадратних метрів.

Загоряння гасили 49 вогнеборців із застосуванням 14 одиниць техніки. Фахівці визначають, якими були обставини пожежі та яких збитків вона завдала.

Рятувальники гасили пожежу в одеському ТЦ / Фото ДСНС області

Нагадаємо, внаслідок масованого удару дронами по Одесі вночі 24 липня сталися пожежі на відомих локаціях міста. Щонайменше 20 БпЛА налетіли на Одесу, пошкодивши цивільну інфраструктуру: два поверхи в житловій багатоповерхівці, на покрівлі, на торгівельних павільйонах та АЗС. Також постраждали пам'ятки архітектури та відомий Приморський бульвар. Після атаки горів і знаний в усій Україні ринок Привоз, де вогонь зруйнував торгівельні ятки.