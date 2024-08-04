У Маріуполі біля військової частини окупантів спалахнула пожежа, до неба тягнеться чорний дим

Росіян продовжують спіткати нещастя на тимчасово окупованих територіях. Цього разу в окупантів виникли проблеми у Маріуполі.

Там неподалік військової частини окупантів спалахнула пожежа. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі.

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У Маріуполі горить військова частина росіян

Маріупольський Спротив повідомляє про не раптову пожежу в місті нової військової бази в районі Холодокомбінату. У мережі оприлюднили навіть відповідні координати – 47.177975, 37.568491.

Знов – дехто з росіян став трохи розбагатів, а акція трохи безпечніша. Поки без деталей. Але повірте, вони прекрасні,

– написав Андрющенко.

У Маріуполі неподалік військової частини окупантів спалахнула пожежа: дивіться відео

За його словами, наразі масштабне загоряння та чорний дим спостерігає усе місто. Однак детонації поки не має. Зазначається, що хоч вибухів і не було чути, однак російські загарбники "з незрозумілих причин" кудись тікають.

Пожежа у військовій частині у Маріуполі: дивіться відео

Нещодавно він також розповів, що росіяни розміщують свою техніку у житлових масивах окупованого Маріуполя. Натомість системи ППО намагаються ховати за містом, адже бояться, що цивільне населення викаже окупантів.