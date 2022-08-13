Масштабна лісова пожежа на Закарпатті: з вогнем борються вже понад 2 сотні рятувальників

На горі Савчин на Закарпатті вирує масштабна пожежа – загорівся ліс. До гасіння пожежі долучається і місцеве населення.

Загалом зараз до ліквідації пожежі залучені 200 людей та 20 одиниць техніки.

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Пожежа на горі триває щонайменше добу

Інформація про пожежу на горі Савчин надійшла 12 серпня. О 16:25 пожежу вдалося локалізувати на площі близько 25 гектарів. Загальна площа пройдена вогнем – 90 гектарів.

Гасіння ускладнено важкодоступною гірською місцевістю (середня висота – близько 500 метрів).

До гасіння залучено рятувальників ДСНС Закарпаття у кількості 102 чоловіка та 16 одиниць техніки, 75 фахівців та 2 одиниці техніки від лісової охорони, 29 нацгвардійців та одну одиницю техніки. Долучається й місцеве населення. Розгорнуто намет Червоного Хреста,

– мовиться у повідомленні.

До гасіння пожежі залучена й авіація

Авіація ДСНС скидає воду на осередки пожежі. З початку проведення ліквідаційних робіт зробили вже 60 таких скидів.

Крім цього, ДСНС та обласне лісомисливське господарство провели аеророзвідку пожежі, щоб визначити подальші шляхи подолання вогняної стихії.

Лісова пожежа на Закарпатті: фото ДСНС

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