Валить чорний дим: у Росії сталась масштабна пожежа на заводі мастильних матеріалів
12 вересня 2023, 16:53Читать новость на русском
У російському місті Салават спалахнула масштабна пожежа на території заводу мастильних матеріалів Девон.
За даними місцевих телеграм-каналів, горить мазутна яма поряд із цистернами з паливом. У мережі також поширили відео з місця пожежі, на яких можна побачити чорний густий дим.
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Площа пожежі склала 300 квадратних метрів.
У російському мнс заявили, що пожежу вже вдалось локалізувати. Також переконують, що обійшлося без постраждалих.
Поки що причини виникнення пожежі невідомі. Та й у майбутньому про них навряд чи розкажуть. Це вже звична практика для росіян.
В Росії усе частіше стаються пожежі
- До слова, вчора, 11 вересня, спалахнула масштабна пожежа поряд із Державною інспекцією безпеки дорожнього руху підмосковного Подольська.
- Вогнем охопило три легкові автомобілі, гараж та сарай на площі 78 квадратів.