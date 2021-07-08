Все в чорному диму: у Білорусі горів завод "МАЗ" – фото, відео

У Білорусі 8 липня, сталася пожежа на території "Мінського автомобільного заводу". Загорівся склад, де зберігалося автомобільне мастило.

Пожежа на заводі

Пожежа спалахнула у Мінську за адресою вулиця Соціалістична, 2а. Там розташований автомобільний завод.

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Займання сталося всередині складу мастила. Тому, як помітно з відео, спостерігалося сильне задимлення.

Дивіться відео з місця пожежі: відео Onliner Stock

Рятувальники з місця передавали, що диму було настільки багато, що його можна було помітити з околись. Вони також проводили розвідку на наявність постраждалих.



Пожежа в Мінську / Фото Realt.onliner.by

Наслідки пожежі