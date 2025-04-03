Бавилися з вогнем: троє підлітків причетні до підпалу заводу в Рівному

У Рівному на вулиці Степана Дем’янчука у вівторок, 1 квітня, спалахнула пожежа на заводі. До підпалу причетні троє неповнолітніх, віком від 12 до 15 років.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Рівненської області. Батьків неповнолітніх притягнули до адміністративної відповідальності.

Дивіться також На Київщині у парку напали на підлітків: в одного з постраждалих підозрюють струс мозку

Як на місці спалахнула пожежа

Увечері 1 квітня рятувальники звернулися до правоохоронців із повідомленням, що невідомі підпалили речі побутового вжитку, які знаходилися на сьомому поверсі приміщення, що не використовується, одного з заводів. З'ясували, що до цього причетні троє неповнолітніх.

Працівники ювенальної поліції спільно з патрульними поліцейськими та офіцером служби освітньої безпеки встановили, що до правопорушення причетні жителі обласного центру – дівчата віком 12 та 13 років, а також 15-річний хлопець,

– ідеться у повідомленні.

Діти розповіли поліції, що вони бавилися з вогнем та підпалили матрац. Спершу, за їхніми словами, вони зняли все на відео, після чого намагалися самотужки загасити загоряння. Втім, коли їм не вдалося приборкати вогонь, діти втекли. Пожежу ліквідували рятувальники.

Своєю чергою, згідно з оприлюдненою інформацією, правоохоронці притягнули батьків до адміністративної відповідальності за статтею про невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей.

До слова, напередодні повідомляли про загоряння на першому поверсі житлового будинку за вулицею Велика Васильківська у Києві, пожежа сталася у закладі громадського харчування. Постраждалих внаслідок загоряння, за даними рятувальників не було.