Полум'я тягнеться аж до неба: у Мурманській області спалахнула сильна пожежа на заводі
"Неприємні" інциденти продовжують спіткати громадян країни-агресорки після вчорашнього масованого обстрілу. Цього разу справедливість наздогнала завод у Мурманській області Росії.
Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал. У мережі поширюють кадри "нещастя" для ворога.
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У Мурманській області сильна пожежа на заводі
Згідно з інформацією, яку оприлюднило регіональне управління МНС, у Кіровську, що у Муромській області, на висоті 56 метрів спалахнула покрівля складу з апатит-нефеліновим концентратом АТ "Апатит".
Пожежа на заводі у Росії: дивіться відео
Надзвичайники кажуть, що тепер пожежу площею 1 500 квадратних метрів вже вдалося загасити. За їхніми даними, постраждалих та загиблих внаслідок цього буцімто немає.
У Муромській області – пожежа на заводі: дивіться відео
Зауважимо, що апатит-нефеліновий концентрат переважно використовується в аграрній промисловості. Водночас причини пожежі чомусь російські ЗМІ не повідомляють.
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До слова, завдяки спільній операції СБУ та ГУР, в ніч на 9 липня серія атак безпілотників уразила кілька важливих об'єктів країни-агресорки. Уражено військовий аеродром Ахтюбінськ в Астраханській області, електропідстанцію на 500 кіловатів в Ростовській області та нафтобазу в Калачі-на-Дону у Волгоградській області.