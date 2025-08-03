В румунському Куджирі сталась масштабна пожежа на механічному заводі. На цьому підприємстві виробляють стрілецьку зброю і боєприпаси.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Radio Romania Actualitati.

Дивіться також У Румунії перекинувся туристичний човен: загинули 4 людини, серед них – дитина

Що відомо про пожежу на збройовому заводі в Румунії?

Вказується, що на заводі, де 2 ночі тому внаслідок сильної пожежі одна за одною вибухнули коробки з патронами, завдано збитків на суму понад 400 тисяч євро.

Причина пожежі поки невідома. Порушено кримінальну справу, ведеться розслідування. На щастя, жертв немає, адже в момент займання на заводі нікого не було.

У виданні пишуть, що через пожежу було знищено приблизно 150 тисяч снарядів для кулеметів, а ще 250 тисяч можуть бути вже непридатними.

Займання вдалося загасити через 6 годин, протягом яких було чутно кілька вибухів, про що розповів міністр економіки Румунії Раду Міруца.

Чиновник також не виключає можливість диверсії.

"Мені цікаво дізнатися конкретно: що там сталося, чи це було спричинено зовнішніми факторами, чи це самозаймання? Я розумію, що розглядаються всі варіанти, з більшою чи меншою ймовірністю підтвердження. Чекаю на результати фахівців", – сказав він.

Відповідно до слів міністра економіки, пожежа не вплине на поставки, які завод повинен здійснити відповідно до вже укладених контрактів.