Пожежа на сміттєзвалищі у Житомирі: дим відчувається в окремих районах

У четвер, 1 травня, на сміттєзвалищі Житомира спалахнула велика пожежа. Наразі загоряння вдалося локалізувати.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова головного інженера комунального підприємства "Автотранспортне підприємство 0628" Житомирської міської ради Андрія Кудака.

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Яка зараз ситуація на полігоні в Житомирі

Андрій Кудак розповів, що працівникам ДСНС вдалося локалізувати пожежу на сміттєзвалищі, нових осередків не виникає.

Фактично, відкритого горіння не відбувається. Відбувається тління відходів,

– вказує він.

Кудак розповів, що задимленість є в сторону Житомира – однак не всього міста. За словами головного інженера, 2 травня ситуація набагато краще, аніж була днем раніше. Дим відчувається лише в окремих районах міста. Зокрема, вранці це був район вулиці Миру.

Зазначимо, що 2 травня через пожежу на сміттєвому полігоні школи Житомира працюють у дистанційному форматі. Дитячі садочки – у звичайному режимі, однак прогулянки на відкритому повітрі тимчасово скасовані.

Також скасовували всі змагання та тренування спортивних шкіл, заплановані на свіжому повітрі.