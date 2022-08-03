Пожежа та зруйнований супермаркет: у Миколаєві розповіли про наслідки ранкових "прильотів"

російські військові під ранок 3 серпня обстріляли Миколаїв. Відомо, що ворожі снаряди влучили у супермаркет. Спалахнула пожежа.

Як розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, потужні вибухи пролунали у місті близько 05:00. Тоді ж була оголошена повітряна тривога.

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Ворог знову б'є по цивільних

Сєнкевич підкреслив, що ворог атакував відразу кілька районів міста. В одному спалахнула пожежа внаслідок влучання, а от в іншому окупанти зруйнували супермаркет.

Очільник міської ради додав, що наразі на місцях влучання працюють рятувальні служби. Що стосується додаткової інформації, то вона з'явиться від Олександра Сєнкевича через кілька годин.

Напередодні на Миколаївщині силам ППО вдалось знищити 4 ворожі ракети. Сталось це під вечір 2 серпня, коли по всій території України оголосили про повітряну тривогу. Відомо, що наші військові "приземлили" ракети Х-101 та Х-555. Випустили їх окупанти зі стратегічної авіації Ту-95МС та Ту-160 із північної частини Каспійського моря.

Зауважимо, що цієї ночі про можливі "прильоти" повідомляли також у Харкові. Невдовзі очільник міської ради Ігор Терехов поділився офіційною інформацією щодо ситуації в місті.

Окупанти атакували Харків уночі

Очільник міської ради зазначив, що у Харкові пролунали відразу два вибухи. За попередньою інформацією, минулось без жертв. Терехов зазначив, що містяни почули вибухи об 03:55 та 03:56 3 серпня.

Він зазначив, що російські військові влучили у Холодногірський район міста. Наразі інформації про жертв або пожежі там немає.

Наразі інформації про жертв або пожежі там немає. Що стосується другого місця "прильоту", то мовиться про Новобаварський район. Там загарбники поцілили в об'єкт інфраструктури. Відомо, що він зазнав руйнувань.

Ми нагадуємо, що ризик ракетних обстрілів залишається все ще дуже високим. Тож ні в якому разі не ігноруйте сигнали про повітряну тривогу. Щойно лунають сирени – негайно вирушайте до укриття. Це може врятувати вам життя.

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