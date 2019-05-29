Пожежа сталася на колишньому заводі Порошенка "Кузня на Рибальському": фото, відео

У Києві на території суднобудівного підприємства "Кузня на Рибальському", яке виконує оборонні замовлення, сталася пожежа. Це завод колись належав п’ятому українському президенту Петру Порошенку та його соратнику Ігорю Коненку, якого ЗМІ називали "сірим Кардиналом Банкової".

Вогонь спалахнув на території "Кузні" уранці 29 травня. Я видно з фото та відео, які оприлюднили у мережі, пожежа була доволі серйозною. Водночас очевидці говорять про дуже сильне задимлення, яке було видно з відстані у кілька кілометрів.

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Займання сталося на пірсі підприємства, а саме у трюмі пришвартованого корабля. Вогнеборцям пожежу уже вдалося ліквідувати: на місці працювали 4 одиниці техніки та 20 людей особового складу ДСНС. Площа загорання становила 100 квадратних метрів. Причина – порушення інструкцій і необережне поводження з вогнем.

Серйозна пожежа на заводі "Кузня на Рибальському": дивіться відео

Що відомо про завод "Кузня" на Рибальському. Раніше він мав назву "Ленінська кузня", яку змінив у рамках декомунізації. Завод було створено у 1862 році. У 1995 році завод придбав п’ятий український президент Петро Порошенко, бізнес-активами якого управляє фонд "Прайм Ессетс Капітал". Другим за величиною акціонером був ПАТ "ЗНКІФ "ВІК", що сконцентрував активи Ігоря Кононенка.

Після початку війни на Донбасі "Кузня на Рибальському" освоїв виробництво нових розробок оборонного призначення. Сьогодні суднозавод здійснює в рамках держоборонзамовлення будівництво для військових держзамовників малих броньованих артилерійських катерів "Гюрза-М" і десантно-штурмових катерів проекту "Кентавр". У жовтні 2018 року ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" презентувало потенційним замовникам проект нового ракетного патрульного катера під шифром "Лань".

З 2016 року Кабінет міністрів дозволив заводу здійснювати експорт товарів військового значення. Це допомогло підприємству, яке щорічно зазнавало багатомільйонних збитків, збільшити замовлення. У 2017 році прибуток заводу становив 18,6 мільйона гривень, а виручка – 776 мільйонів гривень.

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Навколо "Кузні на Рибальському" виникало чимало скандалів. Зокрема, у 2017 році в один із таких потрапив Петро Порошенко. Тоді НАБУ отримало дозвіл від суду перевірити документацію заводу. Детективи запевняли, що прикордонники придбали на заводі бойові модулі втричі дорожче, ніж планували: за 60 мільйонів гривень було придбано 4 БТР, хоча за ці гроші планувалося придбати 12 бойових модулів, тобто кулеметів.Крім того, Кузня була однією з фірм-прокладок, що фігурують у справі про розкрадання в "Укроборонпромі".

У листопаді 2018 року Порошенко та Кононенко продали свої акції (94,03%) підконтрольній Сергію Тігіпку кіпрській компанії Еwins Lімітеd. Максимальна вартість пакета акцій – 300 мільйонів доларів.

Схожий інцидент нещодавно трапився в Одесі. Тут на території колишньої військової частини горіла будівля, де раніше розміщувався склад. За словами очевидців, на місці пожежі було видно стовп чорного диму. Площа займання становила 500 квадратних метрів. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.