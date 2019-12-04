15:47
4 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:05, 3 грудня
      Вєсті.UA
      20:41, 3 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      Пожежа в коледжі Одеси: загинула викладачка Ганна Бородюк

      1117 Читать новость на русском
      Через пожежу в коледжі Одеси загинула викладачка Ганна Бордюк / Думская

      Через пожежу в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнув вогонь постраждали 15 осіб, однак наразі правоохоронці і місцеві ЗМІ називають різні цифри. У лікарні померла викладачка Ганна Бородюк,

      Жінка померла у лікарні від отриманих травм, про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов на своїй фейсбук-сторінці. 

      Знайте більше: Пожежа в коледжі Одеси: багато постраждалих, є жертва – фото та відео

      Викладачка коледжу – 1976 року народження.

      Усі співробітники Міністерства освіти і науки висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Ганни Бородюк, викладачки коледжу, що загинула в результаті пожежі, а також усім постраждалим,
      – відреагували у МОН.

      Місцеві ЗМІ пишуть, що постраждалих вже 21 – із них 9 неповнолітніх студентів коледжу та 4 вогнеборців. Усі вони наразі перебувають в лікарні. Один студент і один пожежник – у важкому стані. Водночас мер міста Геннадій Труханов повідомляє про 15 постраждалих. 

      Також зазначається, що уточнюється місце перебування 2 студентів та 3 працівників бухгалтерії закладу. 

      Пожежа в коледжі Одеси: основне

      Займання виникло близько 10 ранку на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу, людей із будівлі евакуювали. Орієнтовна площа пожежі – 4000 метрів квадратних. За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі учні стрибали на припарковані машини з п'ятого поверху.


      Пожежа в коледжі в Одесі/ Джерело:       dumskaya.net

      Шестиповерховий будинок на розі вулиць Пушкінської і Троїцької вважається пам`яткою архітектури, його побудували у 1914 році. Зараз там розташована низка фірм і установ. Серед них – інститут морської біології, одеська філія інституту археології НАН України та коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, де і виникла пожежа.
       

      Путін публічно сконфузився у Сочі: смішне відео
      сьогодні
      8943
      Автор: Северин Трач
      Теги: Жертви Новини України Новини політики Новини Одеси Пожежа в коледжі в Одесі Пожежа Постраждалі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:00 Анексія – не анексія, або Президент Казахстану Токаєв знає хворі місця Путіна
      Блог Медіа 540
      сьогодні , 14:30 Медреформа в Україні: ТОП-5 досягнень системи eHealth
      651
      3 грудня , 10:30 Що було першим – коньяк чи бренді? Історія легендарних напоїв
      1107
      сьогодні , 14:01 Хто такі Лаврега і Семенов, яких підозрюють у вбивстві сина Соболєва
      Ірина Вихрущ 19475
      сьогодні , 12:39 Затримка військової допомоги США для України: все, що відомо
      Світлана Попова 1122
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук