Пожежа в коледжі Одеси: загинула викладачка Ганна Бородюк

Через пожежу в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнув вогонь постраждали 15 осіб, однак наразі правоохоронці і місцеві ЗМІ називають різні цифри. У лікарні померла викладачка Ганна Бородюк,

Жінка померла у лікарні від отриманих травм, про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов на своїй фейсбук-сторінці.

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Викладачка коледжу – 1976 року народження.

Усі співробітники Міністерства освіти і науки висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Ганни Бородюк, викладачки коледжу, що загинула в результаті пожежі, а також усім постраждалим,

– відреагували у МОН.

Місцеві ЗМІ пишуть, що постраждалих вже 21 – із них 9 неповнолітніх студентів коледжу та 4 вогнеборців. Усі вони наразі перебувають в лікарні. Один студент і один пожежник – у важкому стані. Водночас мер міста Геннадій Труханов повідомляє про 15 постраждалих.

Також зазначається, що уточнюється місце перебування 2 студентів та 3 працівників бухгалтерії закладу.

Пожежа в коледжі Одеси: основне

Займання виникло близько 10 ранку на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу, людей із будівлі евакуювали. Орієнтовна площа пожежі – 4000 метрів квадратних. За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі учні стрибали на припарковані машини з п'ятого поверху.



Пожежа в коледжі в Одесі/ Джерело: dumskaya.net

Шестиповерховий будинок на розі вулиць Пушкінської і Троїцької вважається пам`яткою архітектури, його побудували у 1914 році. Зараз там розташована низка фірм і установ. Серед них – інститут морської біології, одеська філія інституту археології НАН України та коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, де і виникла пожежа.

