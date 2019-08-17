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      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар": президент Зеленський відреагував на трагедію

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      Володимир Зеленський різко висловився про пожежу в одеському готелі "Токіо Стар"
      Володимир Зеленський різко висловився про пожежу в одеському готелі "Токіо Стар" / radiosvoboda.org

      Президент України Володимир Зеленський наголосив, що в одеській пожежі 8 людей загинули не через війну чи обстріли. З його слів, причиною стали недбальство та ігнорування елементарних норм протипожежної безпеки, зверхнє ставлення до людського життя.

      Цьому буде покладено край, пообіцяв Володимир Зеленський.

      Важливо: В Одесі сталася пожежа у готелі "Токіо Стар": 8 людей загинуло – фото та відео

      Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний – власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості,
      – заявив український гарант.

      Він наголосив, що не можна ставити власний прибуток вище за людські життя. До того ж, президент висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

      "Дякую рятувальникам і поліції. Окреме спасибі одеситу, який прихистив урятованих постояльців цього "готелю", – написав Володимир Зеленський.

      Що відомо про пожежу в одеському готелі "Токіо Стар"?У ніч на 17 серпня в Одесі спалахнув готель "Токіо Стар". Щонайменше 8 людей загинули, ще 10 постраждали. Підрозділи ДСНС врятувати близько 10 осіб. Вогонь охопив більше 1 000 квадратних метрів. Під час пожежі у готелі перебувало орієнтовно 200 людей.

      Кілька десятків врятованих людей запросив до свого дому одесит, який став випадковим свідком пожежі та кинувся допомагати рятувальникам та поліцейським.

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      В Одесі сталася пожежа у готелі "Токіо Стар": 8 людей загинуло – фото та відео
      сьогодні
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      Теги: Новини Одеси Володимир Зеленський Президент України Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар" Жертви Пожежа Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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