Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар": президент Зеленський відреагував на трагедію

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що в одеській пожежі 8 людей загинули не через війну чи обстріли. З його слів, причиною стали недбальство та ігнорування елементарних норм протипожежної безпеки, зверхнє ставлення до людського життя.

Цьому буде покладено край, пообіцяв Володимир Зеленський.

Важливо: В Одесі сталася пожежа у готелі "Токіо Стар": 8 людей загинуло – фото та відео

Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний – власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості,

– заявив український гарант.

Він наголосив, що не можна ставити власний прибуток вище за людські життя. До того ж, президент висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

"Дякую рятувальникам і поліції. Окреме спасибі одеситу, який прихистив урятованих постояльців цього "готелю", – написав Володимир Зеленський.

Що відомо про пожежу в одеському готелі "Токіо Стар"?У ніч на 17 серпня в Одесі спалахнув готель "Токіо Стар". Щонайменше 8 людей загинули, ще 10 постраждали. Підрозділи ДСНС врятувати близько 10 осіб. Вогонь охопив більше 1 000 квадратних метрів. Під час пожежі у готелі перебувало орієнтовно 200 людей.



Кілька десятків врятованих людей запросив до свого дому одесит, який став випадковим свідком пожежі та кинувся допомагати рятувальникам та поліцейським.