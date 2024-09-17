На Київщині – масштабні пожежі: у Міндовкілля відповіли, чи забруднене повітря у столиці

У Київській області сталися масштабні лісові пожежі, які також могли бачити й у багатьох районах столиці. Через займання у Києві також виникло забруднення повітря.

Однак це забруднення є незначним. Про це в етері телемаратону розповів перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України – Олександр Краснолуцький, передає 24 Канал.

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Яка ситуація з повітрям у Києві через пожежі в області

Перший заступник глави Міндовкілля зазначив, що ситуацію із забрудненням повітря можна відстежити на мапі "ЕкоЗагроза", яка є офіційними даними Міністерства захисту довкілля.

На сьогодні повітря в Києві забруднене, але воно є незначними. Разом з тим, все одно хочу попередити громадян, щоб менше потрібно перебувати на відкритому повітрі, дійсно проводити вологе прибирання приміщення, за можливістю зачиняти вікна і проводити кондиціонування приміщень,

– наголосив Краснолуцький.

Він також закликав киян споживати більше води, мінімум 2 – 3 літри, щоб зменшити вплив забрудненого повітря на здоров'я.

Як довго може тривати забруднення повітря в Києві

Перший заступник Міністра захисту довкілля наголосив, що нині в нас іде війна, і ці пожежі виникають, зокрема, і через бойові дії.

"Щоночі Російська Федерація запускає по нас "Шахеди", йдуть обстріли ракетами. Відповідно, суха погода, відсутність дощу, вона розширює ці пожежі. Тому ми вже живемо в такій ситуації декілька років стабільної війни", – сказав Олександр Краснолуцький.

Водночас посадовець подякував за ліквідацію пожежі та її наслідків лісівникам, Державній службі надзвичайних ситуацій. Крім того, працює екологічна інспекція, яка підраховує збитки для того, щоб притягнути загарбників до відповідальності.