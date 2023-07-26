Отримали декілька десятків звернень, – радник консула про українців в Греції під час пожеж

У липні Грецію охопили масштабні умови. Вже понад 10 днів країна живе в екстримальних умовах. Туристів евакуйовують. Радник консула Олександр Кравченко розповів, яка ситуація з українцями.

Деталі Кравченко розповів в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. Він наголосив, що вже 12 добу в умовах екстримальної спеки Греція бореться з десятками лісових пожеж.

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За словами Кравченка, наразі зафіксували 82 осередки пожеж. З них 64 спалахнули 22 липня. Пожежна небезпека зберігається фактично на території усієї Греції. Зокрема, мовиться про туристичні локації, які є улюбленими серед українських туристів.

Ми отримували декілька десятків звернень на гарячу лінію від українців. Ці звернення не стосувалися безпосередньої загрози життю людей. Радше мовилося про консультації, інформування,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, є звернення від людей чиї рідні наразі перебувають у Греції. Зв'язок з ними підтримують постійно. Посольство здійснює перманентний моніторинг ситуації і оцінює песпектики розвитку.

Даних про постраждалих українців, на щастя, немає.

Пожежі у Греції – головне

У Греції станом на липень 2023 року розпочалися масштабні лісові пожежі. Через них вже оголосили про наймасштабнішу евакуацію в історії країни. У регіоні Пелопоннес стовпчик термометра показав понад 46 градусів. лише з острова Родос довелося вивезти майже 20 тисяч туристів. Окрім того, евакуація розпочалася на Корфу.