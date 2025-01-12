Україна запропонувала допомогу США у боротьбі з пожежами, – Зеленський

У Каліфорнії продовжуються масштабні лісові пожежі, які забрали життя уже щонайменше 16 осіб. Україна заявила про готовність допомогти США у боротьбі із цим стихійним лихом.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на вечірнє звернення президента Зеленського увечері 12 січня. До США можуть відправити українських пожежників.

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Україна готова відправити пожежників до США

Володимир Зеленський повідомив, що дав відповідне доручення МВС та дипломатам.

"Доручив сьогодні (12 січня – 24 Канал) міністру внутрішніх справ України й нашим дипломатам підготувати можливість участі наших рятувальників у боротьбі з пожежами в Каліфорнії. Там дуже важка ситуація, і українці можуть допомогти американцям захистити життя", – повідомив президент.

Він додав, що наразі це питання опрацьовується. Україна уже запропонувала свою допомогу американській стороні "відповідними каналами".

За словами Зеленського, 150 українських пожежників уже підготовлені до відправки у США.

Наразі відомо, що у Каліфорнії зафіксовано п'ять масштабних осередків пожежі. Вогонь уже зруйнував понад 12 тисяч будівель.