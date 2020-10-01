Пожежі в Сєвєродонецьку: Аваков каже, що заводам нічого не загрожує
Масштабні пожежі на Луганщині станом на 1 жовтня не загрожують лакофарбовому та спиртовому заводам у Сєвєродонецьку. За словами очільника МВС Арсена Авакова, наразі місто поза загрозою.
На місці пожеж в Луганській області працюють перший заступник Сергій Яровий та голова ДСНС Микола Чечоткін. Про це повідомляє пресслужба МВС.
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У порівнянні з нічною ситуацією, наразі Сєвєродонецьк поза загрозою. Також немає загрози загоряння двох заводів – лакофарбового та спиртового,
– наголосив Аваков.
Однак, за словами очільника МВС, на шести ділянках ще є загоряння. Усі сили рятувальників спрямовані на боротьбу з вогнем. До ліквідації пожеж також залучили авіацію.
Аваков також нагадав, що ще влітку його відомство зверталося до Верховної Ради з проханням посилити спроможності ДСНС на Луганщині.
Міністр наголосив, що поліція відкрила кримінальні провадження за фактом пожеж. Наразі правоохоронці перевіряють версію навмисного підпалу.
Що відомо про пожежі на Луганщині
- 30 вересня на Луганщині спалахнули масштабні пожежі.
- Полум'я забрало життя щонайменше 5 людей, більше ніж 10 людей травмовані.
- Евакуйовані понад 120 людей.
- У штабі ООС заявили, що причиною пожеж є провокації з боку російських бойовиків.
- В Офісі Президента закликали урядовців надати постраждалим швидку та ефективну допомогу.