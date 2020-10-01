Масштабні пожежі на Луганщині станом на 1 жовтня не загрожують лакофарбовому та спиртовому заводам у Сєвєродонецьку. За словами очільника МВС Арсена Авакова, наразі місто поза загрозою.

На місці пожеж в Луганській області працюють перший заступник Сергій Яровий та голова ДСНС Микола Чечоткін. Про це повідомляє пресслужба МВС.

Зверніть увагу Пожежі на Луганщині: Аваков каже, що не вистачає технічних можливостей

У порівнянні з нічною ситуацією, наразі Сєвєродонецьк поза загрозою. Також немає загрози загоряння двох заводів – лакофарбового та спиртового,

– наголосив Аваков.

Однак, за словами очільника МВС, на шести ділянках ще є загоряння. Усі сили рятувальників спрямовані на боротьбу з вогнем. До ліквідації пожеж також залучили авіацію.

Аваков також нагадав, що ще влітку його відомство зверталося до Верховної Ради з проханням посилити спроможності ДСНС на Луганщині.

Міністр наголосив, що поліція відкрила кримінальні провадження за фактом пожеж. Наразі правоохоронці перевіряють версію навмисного підпалу.

Що відомо про пожежі на Луганщині