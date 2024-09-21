Проста й зрозуміла схема: чому насправді збільшилися пожежі в Маріуполі

У тимчасово окупованому Маріуполі дедалі частіше виникають масштабні пожежі. Цього року їх забагато. Вони різні, але найбільше підпалів, які росіяни здійснюють винятково за гроші.

Великий стовп диму в парку Гурова лише один із прикладів. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у розмові з 24 Каналом пояснив, що у місті переважно штучні загоряння. Росіяни йдуть на це задля власної наживи.

Цікаво Розмістили у квартирах українців: чому курських біженців селять у Маріуполі

Детально про підпал неподалік парку Гурова та ЖК "Невський"

Колишній депутат "Партії регіонів", чинний депутат Маріупольської міськради та член партії "Єдина Росія" Савелій Вашура тримає зоопарк у парку Гурова в Кальміуському районі. Він не приносить прибутку, але витягує з нього гроші. Своєю чергою, російська влада також не поспішає фінансувати бізнес Вашури.

Тому політик разом з іншими гауляйтерами вирішив підпалити очерет навколо зоопарку, що неподалік річки Кальчик. Звинуватили ж у цьому "ждунів", тобто проукраїнську частину Маріуполя. Вашура сподівається отримати компенсацію або стати на баланс міста й утримувати звіринець за регіональні кошти.

Дивіться також Сили опору знищили автомобіль російського офіцера у Маріуполі, – джерела

Це досить проста й зрозуміла схема. Єдине, мабуть, те, що вони не взяли в долю пожежників, які досить швидко загасили загоряння. Невдовзі дізнаємося, чи отримав ексдепутат "Партії регіонів" компенсацію, бо взагалі не мав би.

Ситуація цікава, але досить-досить стандартна. Недарма такий підпал фіксували біля ЖК "Невський". Заступник міністра оборони Росії Тімур Іванов, який його будував, просто знищив докази. Немає "Невського" – немає доказів, скільки грошей витратили, зробили все правильно чи ні,

– констатував Петро Андрющенко.