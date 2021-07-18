Росія продовжує горіти: через масштабні лісові пожежі Якутськ накрило густим димом – відео
Джерело:24 канал
Дим від лісових пожеж покрив 51 населений пункт в республіці Саха, зокрема столицю регіону Якутськ. Упродовж тижня там фіксують найбрудніше повітря у світі.
У місті закрили аеропорт та переправу через річку Лена. Місцева влада не рекомендує виходити з дому і відчиняти вікна.
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В повітрі фіксують шкідливі речовини
За інформацією екологів, забруднення повітря в 139 разів перевищило гранично допустимі концентрації шкідливих речовин. Через дим небо Якутії має яскраво-помаранчевий колір.
Небо в Якутії / Колаж 24 каналу
Вулиці міст поливають водою, намагаючись прибити до землі частинки гару. В населених пунктах працюють бригади лікарів швидкої допомоги.
Аеропорт не здійснює перельоти
Через майже нульову видимість в Якутську затримали рейси як на прибуття, так і на відправлення. Аеропорт не може приймати і відправляти рейси, поки погода не покращиться.
Внаслідок диму затримали вильоти в Іркутськ, Сочі, Москву, Санкт-Петербург, Новосибірськ, а також прильоти літаків з Іркутська, Сочі, Хабаровська, Анапи, Новосибірська.
Через дим в Якутську затримали рейси / Фото з інстаграму аеропорту
Які райони постраждали найбільше
За даними Міністерства надзвичайних ситуацій країни, наразі в республіці зареєстрували 187 природних пожеж. У зону задимлення потрапила низка районів, зокрема:
- Гірський;
- Сунтарський;
- Ольомкінський;
- Ленський;
- Мирнинський;
- Томпонський;
- Намський;
- Хангаласький.